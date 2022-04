In vielen Vereinen sind Trainerwechsel gelebte Praxis. Der TSV Bockenau erlebt dagegen in seiner jüngeren Vereinsgeschichte den ersten Trainerwechsel überhaupt. Nach vier Jahren Aufbauarbeit geben Michael Geib, Sascha Küstner und Sebastian Weyl den Staffelstab weiter an Dirk Reidenbach, der bisher die zweite Mannschaft der SG Monzingen/Meddersheim gecoacht hat.