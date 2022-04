Das zweite Halbfinale des Fußball-Kreispokals ist ein Gigantentreffen. Der ASV Langweiler/Merzweiler und die SG Soonwald dominieren ihre B-Klassen-Staffeln nach Belieben. Doch ins Finale kann nur einer kommen. In 90, vielleicht sogar in 120 Minuten plus ein mögliches Elfmeterschießen entscheidet sich, wer im Finale am 25. Mai auf den TuS Roxheim trifft. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.