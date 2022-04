In den Bad Kreuznacher Fußball-B-Klassen steht die erste Meisterschaftsentscheidung an: Mit einem Sieg am Samstag um 18.15 Uhr beim FC Schmittweiler-Callbach II wäre die SG Soonwald in der Aufstiegsrunde der B-Klasse Bad Kreuznach 3 uneinholbar vorne und erster Titelträger. Es wäre für die Soonwälder der zweite große Triumph nach dem Einzug ins Kreispokalfinale gegen den TuS Roxheim.