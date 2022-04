Dank später Tore: SG Soonwald kann Sekt kalt stellen

In Stromberg, Seibersbach und Dörrebach kann der Sekt kalt gestellt werden. Mit seinem späten Sieg im Spitzenspiel baute Tabellenführer SG Soonwald seinen Vorsprung in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 3 auf den bezwungenen VfL Simmertal II auf acht Punkte aus. Die Meisterschaft ist den Schützlingen von Spielertrainer Sebastian Grünewald kaum noch zu nehmen. In der Staffel 2 hat der TSV Bockenau seine Titelchance mit einem Auswärtssieg erhalten. Die einzige angesetzte Partie der Aufstiegsrunde der Staffel 1 wurde abgesagt. Auf Bitten der SG Guldenbachtal II wurde das Spiel beim TuS Hackenheim II verlegt.