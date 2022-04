Am Sonntag startet der TuS Hackenheim II in die Aufstiegsrunde der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Die Kicker vom Felseneck empfangen die SG Guldenbachtal II, die sich in einem Entscheidungsspiel gegen den TSV Langenlonsheim/ Laubenheim II für die Play-offs qualifiziert hat.