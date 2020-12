Kreis Bad Kreuznach

Der TSV Bockenau hat auch im zweiten Saisonspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 einen deutlichen Sieg eingefahren. Der Aufsteiger gewann das Derby beim VfL Sponheim II. In den anderen beiden Staffeln freuen sich jeweils zwei Teams über die optimale Ausbeute von zwei Siegen aus zwei Spielen: SG Volxheim/Badenheim und TuS Hackenheim II in der Staffel 1 sowie SG Hochstetten/Nußbaum und SG Monzingen/Meddersheim II in der Staffel 3. In der Staffel 2 fiel die Partie der SG Hüffelsheim II bei der SG Gräfenbachtal II analog zum Landesliga-Spiel der Hüffelsheimer wegen eines Corona-Verdachtsfalls aus.