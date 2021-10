Der FSV Bretzenheim (Staffel 1) und die SG Hüffelsheim (Staffel 2) gingen in der Bad Kreuznacher Fußball-B-Klasse erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Feld, beide blieben aber ungeschlagen und Tabellenführer. In der Staffel 3 stürmte die SG Soonwald an die Spitze, dicht gefolgt vom VfL Simmertal II. Das Spiel TSV Bockenau gegen SG Fürfeld/Neu-Bamberg/ Wöllstein II fiel aus und wird für die Gastgeber gewertet.