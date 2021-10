Bärenbacher fordern Topteam heraus

Eine rasante Aufholjagd hat der TSV Langenlonsheim/Laubenheim II vor sechs Wochen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 gestartet. Dank elf Punkten aus fünf Partien klopft die Mannschaft von Spielertrainer Nicolai Spira wieder an die Tür zur Aufstiegsrunde. „Wir haben gemerkt, dass wir zu Saisonbeginn extreme Defizite im Bereich der Fitness hatten. Das hat sich bemerkbar gemacht, da wir in den ersten Spielen nur eine Hälfte mithalten konnten und uns gegen Ende die Körner gefehlt haben“, sagt der Trainer und ergänzt: „Wir haben daran gearbeitet, und es fruchtet.“