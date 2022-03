Entscheidungsspiele sind das Salz in der Suppe des Amateurfußballs. Und eine solche Partie steigt am Freitag um 18.30 Uhr in Bretzenheim. Die Lokalrivalen SG Guldenbachtal II und TSV Langenlonsheim/Laubenheim II sind nach 16 Hauptrundenpartien punktgleich und kämpfen nun in einem Finale um den vierten Platz und damit um die Zulassung zur Aufstiegsrunde der B-Klasse Bad Kreuznach 1.