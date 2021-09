Fürfeld

Wessen Serie reißt heute?

Ein absolutes Spitzenspiel steigt am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach Ost. Gastgeber SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und Kontrahent VfL Rüdesheim haben bisher ihre sämtlichen Spiele gewonnen. Mindestens eine Serie wird also reißen.