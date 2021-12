Nach sieben Jahren gehen Karsten Wellendorf und die Spvgg Teufelsfels ab sofort getrennte Wege. Der Coach bot dem Verein nach dem letzten Spiel in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld seinen Rücktritt an. Zu Beginn der Woche nahm der Verein das Gesuch nach längerer Bedenkzeit an.