Was die Vereine über den Kreistag wissen müssen

Eine Premiere erleben die Vereine des Fußball-Kreises Bad Kreuznach am Freitagabend ab 19 Uhr. Der traditionelle Kreistag, der normalerweise alle vier Jahre in großen Hallen über die Bühne geht, wird erstmals als Videoveranstaltung ausgetragen. Die Vertreter der Vereine schalten sich also aus ihren Wohnzimmern zu. Der Kreis Bad Kreuznach ist sogar ein Vorreiter, wird verbandsweit der erste Kreis sein, der auf diese Art und Weise tagt. Im Vorfeld stellen wir die wichtigsten Fragen zum virtuellen Kreistag und geben natürlich auch Antworten.