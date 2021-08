Warkus peilt die Null an

So hatte sich Kay Warkus die Rückkehr zu seinen Wallhäuser Wurzeln sicher nicht vorgestellt. In der Vorsaison blieb die von ihm trainierte SG Gräfenbachtal bis zum Saisonabbruch ohne Sieg, und auch in die neue Runde der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach Ost starteten die Kombinierten mit einer Niederlage, einem 1:3 beim VfL Sponheim. „Die Qualität, die A-Klasse zu halten, sehe ich in meiner Mannschaft. Die ist da, aber wir brauchen dringend mal ein Erfolgserlebnis“, sagt Warkus, der im Sommer 2020 zu den Gräfenbachtalern gestoßen war.