Kreis Bad Kreuznach

Der TuS Roxheim gewinnt auch sein drittes Spiel in dieser Saison und verfügt somit über die Optimalausbeute. Damit bleiben die Mannen von TuS-Trainer Achim Reimann auch an der Tabellenspitze der Ost-Gruppe der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. In der Parallelgruppe West sorgte der TuS Waldböckelheim für Furore. Mit 8:2 fertigten die Waldböckelheimer die SG Disibodenberg ab. Indes wurde die Partie zwischen der SG Monzingen/Meddersheim und dem VfR Kirn II aufgrund von Personalsorgen der Gäste abgesagt. Die Punkte gehen an die SG.