Waldböckelheimer retten 2:1 über Zeit

Der TuS Waldböckelheim hält das Aufstiegsrennen in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach spannend. Das Team von Spielertrainer Simon Schmidt gewann gestern Abend mit 2:1 (2:0) gegen Tabellenführer VfL Rüdesheim und zog nach Punkten mit dem Aufstiegsfavoriten gleich. „Das war unser Ziel gewesen, und die Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt“, lobte Michael Klein, der Abteilungsleiter der Waldböckelheimer. Er ergänzte: „Nach zwei nicht so guten Spielen haben wir dieses Mal wieder eine sehr beachtliche Leistung gezeigt. Die Rückmeldungen am Platz waren außerordentlich gut.“