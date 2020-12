Kreis Bad Kreuznach

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein ist mit Verspätung, dafür aber umso spektakulärer in die neue Saison der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gestartet. Mit 6:2 bezwang der Vorjahres-Dritte den stark eingeschätzten VfL Rüdesheim und unterstrich damit seine Rolle als Top-Favorit. Zudem war der TuS Roxheim auch am zweiten Spieltag erfolgreich und übernahm in der Ost-Staffel die Tabellenführung. In der Parallelklasse West setzte die SG Monzingen/Meddersheim das nächste Ausrufezeichen. Nach dem Auswärtserfolg in Waldböckelheim feierten die Mannen von SG-Trainer Markus Rehbein nun einen überzeugenden 8:1-Erfolg im ersten Heimspiel der Saison.