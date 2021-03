Die Einladungen an die Vereine sind verschickt: Erstmals in seiner Geschichte wird der Fußball-Kreistag nicht als Präsenzveranstaltung abgehalten, sondern als Videokonferenz. Für Freitag, 9. April, 19 Uhr Uhr, hat Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky die Vertreter seiner Vereine eingeladen, sich in den virtuellen Kreistag einzuwählen.