Plus Region Nahe

Unbeliebte Ansetzung

In den Birkenfelder Fußballklassen wird in dieser Woche gespielt. Die Vereine ziehen dabei Spieltage aus dem Dezember nach vorne. Allzu beliebt sind die Mittwochpartien aber nicht. Viele Begegnungen wurden erneut verlegt. So spielen in der B-Klasse Birkenfeld 1 beispielsweise der SC Kirn-Sulzbach und der TuS Becherbach lieber am nächsten Wochenende doppelt statt am Mittwoch. Pro Klasse mit Beteiligung der Bad Kreuznacher Teams ist nur eine Partie übrig geblieben.