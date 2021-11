Jeweils sechs Tore fielen in den Spitzenspielen der Fußball-A-Klasse. In Hauptrundengruppe 1 schlug der Bollenbacher SV die Spvgg Nahbollenbach im Derby mit 4:2. In Hauptrundengruppe 2 trotzte die SG Kirschweiler/Hettenrodt Primus FSG Idar-Oberstein/ASV/FC Hohl beim 3:3 einen Punkt ab.