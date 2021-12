Traut hält an der TSV-Philosophie fest

Der anstehende Spieltag der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach Ost könnte spannender kaum sein. In allen drei Partien ist richtig etwas gebacken. So kämpfen die Rüdesheimer Verfolger SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und TuS Roxheim um wichtige Aufstiegsrunden-Punkte. Die beiden Kellerkinder SG Gräfenbachtal und SG Waldlaubersheim/Gutenberg benötigen Zähler gegen den drohenden Abstieg, und zwischen dem TSV Hargesheim und der SG Spabrücken/ Hergenfeld/Schöneberg geht es um den letzten der staffelübergreifend acht Plätze in der Aufstiegsrunde.