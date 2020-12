Idar-Oberstein

In der Spielzeit 2019/20 ist vieles anders. Zwangspause, Saisonabbruch, Diskussionen um die Wertung. Mittlerweile ist klar: Die ersten beiden jeder Staffel dürfen aufsteigen. Doch Bierduschen und Meisterfeiern sind für Fußballer in diesen Tagen tabu. Mit unserer neuen Serie wollen wir die Aufsteiger gebührend würdigen. Den Anfang macht der ASV Idar-Oberstein. Die Obersteiner vom Volkesberg sind Sieger der B-Klasse Birkenfeld West und spielen in der kommenden Saison zusammen mit dem FC Hohl in einer SG in der A-Klasse.