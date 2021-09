Neben dem Niederwörresbacher Bezirksliga-Auftritt in Simmertal gibt es weitere interessante Fußball-Vergleiche in dieser Woche. Der VfR Kirn erwartet am Mittwoch um 19.15 Uhr in der Landesliga den FC Schmittweiler-Callbach. Die Gäste müssen die Wunden ihrer 1:10-Niederlage vom Sonntag lecken.