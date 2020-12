Rötsweiler-Nockenthal

Die SG Rötsweiler-Nockenthal/Mackenrodt hat in der abgebrochenen Saison in der Fußball-A-Klasse gerade einmal sechs Punkte gesammelt und rangiert als Tabellenletzter. Trotzdem kann die SG auch in der kommenden Saison in der A-Klasse spielen – egal, ob die abgebrochene Runde annulliert oder eben ohne Absteiger gewertet wird. Ob die SG Rötsweiler die vermeintliche Chance aber auch ergreifen will, das steht auf einem anderen Blatt.