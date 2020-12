Nohen

Der Ärger beim SV Nohen über seine Eingruppierung in der zweigeteilten A-Klasse Birkenfeld ist groß. „Das ist für uns der Super-Gau. Wir gehören ganz einfach nicht in diese Klasse“, erklärt Matthias Dunkel, der Abteilungsleiter der Nohener. In der Hauptrunde, die von September bis Mitte März läuft, trifft der SVN auf Vereine aus dem Osten des Kreises und auf die drei Vertreter des Fußballkreises Bad Kreuznach.