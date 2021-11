Zwei direkte Duelle um die Aufstiegsrunde und ein traditionsreiches Derby stechen heraus am vorletzten Spieltag der Hauptrunde in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Hierbei ist das Derby in Gruppe eins zwischen der Spvgg Fischbach und dem VfL Weierbach am Sonntag um 14.30 Uhr für den VfL sportlich wichtiger als für die Spvgg.