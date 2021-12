Spvgg Fischbach: Martin Fey verlängert um zwei Jahre

Lieser erklärt: „Es war ein Wunsch von Martin Fey, für die kommenden beiden Spielzeiten zuzusagen und wir sind diesem Wunsch gerne nachgekommen.“ Fey übt das Traineramt bei der Spvgg Fischbach bereits seit fünf Jahren aus. „Er leistet hervorragende Arbeit“, betont Lieser und ergänzt: „Wir wussten, dass er von anderen Vereinen umworben war und sind deswegen sehr froh, dass er sich für die Spvgg Fischbach entschieden hat.“

Fey führte die Spvgg Fischbach in der ersten „Corona-Saison“ aus der B- in die A-Klasse. Aktuell kämpft der Verein gegen den Abstieg. Die Fischbacher rangieren in der Tabelle der Gruppe A mit zehn Punkten auf Position sechs und müssen im neuen Jahr in der Abstiegsrunde ran. sn