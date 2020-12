Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 20:17 Uhr

Region Nahe

Spitzenspiel erneut abgesagt

Während das am heutigen Mittwoch geplante Spitzenspiel der Spvgg Teufelsfels gegen die SG Kirschweiler erneut abgesagt wurde, soll ein weiteres Nachholspiel der Fußball-A-Klasse Birkenfeld am morgigen Donnerstag angepfiffen werden. Um 19.30 Uhr stehen sich der FC Hennweiler und der SV Mittelreidenbach in einem Kellerduell gegenüber. Hinter den beiden steht in der Tabelle nur noch der TuS Tiefenstein.