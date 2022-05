Sperlich lässt Roxheimer vom Titel träumen

Ein Krimi-Autor hätte die Dramaturgie in der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach nicht besser schreiben können. Drei Teams – der VfL Rüdesheim, der TuS Waldböckelheim und der TuS Roxheim – liegen nach dem zehnten Spieltag mit jeweils 18 Punkten an der Spitze, dahinter rangiert mit zwei Punkten Rückstand die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, und auch der FC Bad Sobernheim ist mit 14 Punkten noch nicht abgeschlagen. Der TuS Waldböckelheim erkämpfte sich Rang zwei am Freitag durch einen 2:1-Heimsieg gegen den VfL Rüdesheim – wir berichteten bereits. Der TuS Roxheim nahm beim FSV Rehborn die Punkte mit und die SG Fürfeld siegte beim „Angstgegner“ SG Monzingen/Meddersheim.