Am grünen Tisch hat sich der TSV Hargesheim den letzten Platz in der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gesichert. Die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg verzichtete auf die Austragung der am gestrigen Donnerstag angesetzten Nachholpartie beim TSV und hat somit keine Chance mehr, in den Kampf um die Aufstiegsrunde einzugreifen.