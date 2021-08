Spabrücker kassieren drei Feldverweise

Nichts wurde es aus der angepeilten Kerbe-Revanche: Die SG Disibodenberg unterlag beim TuS Waldböckelheim an dessen Kerbe-Wochenende mit 0:2. Für die Disibodenberger, die sich eigentlich für das 2:8 aus der Vorsaison revanchieren wollten, war es die erste Saisonniederlage in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Die Disibodenberger büßten auch die Tabellenspitze in der West-Staffel ein, wurden von der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach/ Lauschied II abgelöst. Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Sponheim. In der Ost-Staffel trennten sich der VfL und die SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit 5:5. Überraschend deutlich gewann der VfL Rüdesheim das Derby in Hargesheim. Am Freitag war die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein mit einem souveränen 2:0 über die SG Gräfenbachtal (wie bereits berichtet) in die Saison gestartet.