SG Nordpfalz kann in der A-Klasse mithalten

Kreis Bad Kreuznach

Einen positiven Eindruck hinterlässt die SG Nordpfalz in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Aus den ersten drei Spielen ergatterten die Mannen des Trainerduos Mario Jost und Julian Reimann schon vier Punkte. In der vergangenen Runde kamen sie in 19 Spielen lediglich auf drei Punkte und schafften den Klassenverbleib nur aufgrund des Abbruchs. „Natürlich war das so nicht ganz zu erwarten, mit der Punkteausbeute können wir zufrieden sein. Vor der Runde hätte ich sie sofort unterschrieben“, sagt Jost und ergänzt: „Unsere sehr gute Vorbereitung hat sich ausgezahlt. Von unserem 16-Mann-Kader waren fast immer alle da, das freut uns als Trainer natürlich und hebt auch die Trainingsqualität.“