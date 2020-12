M Kreis Birkenfeld

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld ließ Tabellenführer SV Niederwörresbach nichts anbrennen. Die Elf von Trainer Stefan Bank schlug den TuS Hoppstädten II mit 5:1 und liegt weiterhin auf Meisterkurs. Verfolger Bollenbacher SV (42 Punkte, sechs Punkte Rückstand) siegte 5:0 in Hennweiler und schob sich auf Rang zwei, wobei der BSV vom Spielausfall in Baumholder profitierte. Das Spitzenspiel des VfR Baumholder II (41 Punkte) gegen den SV Buhlenberg (39 Punkte) wurde abgesagt, ebenso die Begegnung TuS Breitenthal gegen Spvgg Teufelsfels.