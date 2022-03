Schuhe des Schiris kaputt und ein spätes 2:0

In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wurde auch am letzten Spieltag der Hauptrunde noch um wichtige Punkte gekämpft. In der Ost-Staffel holte die SG Waldlaubersheim/Gutenberg drei Zähler für die Abstiegsrunde im Spiel gegen die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg, während die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein dank des 2:0-Auswärtssieges beim TSV Hargesheim drei weitere Zähler mit ins Meisterschaftsrennen nehmen kann. In der A-Klasse West stockte der VfR Kirn II sein Punktekonto im Kampf gegen den Abstieg mit einem Heimsieg gegen die SG Disibodenberg auf. Die weiteren Partien gehörten zur Kategorie Vorbereitung auf die Play-off-Runden.