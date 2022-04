Der Freitagabend wird in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach als Spieltag immer attraktiver. Der VfL Rüdesheim möchte an den nächsten beiden Freitagen der Meisterschaft ein gehöriges Maß näher kommen. Heute um 19.15 Uhr steigt in Waldböckelheim das Duell Zweiter gegen Erster.