Der Bollenbacher SV hatte das Derby gegen den VfL Weierbach jederzeit im Griff und gewann in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld 1 sicher mit 4:1. In Gruppe 2 besiegte die FSG ASV/FCH Oberstein auch den dritten Mitfavoriten um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. In Baumholder hieß es 5:1 für die Schmuckstädter.