Röhrig und Ronaldo – legendär

I ch habe meine Tätigkeit als Kommentator-Assistent an der Seite von Fritz von Thurn und Taxis immer ernst genommen. Ich habe mich auf die Spiele vorbereitet, die bis zu 120 Seiten schweren Vorbereitungsmappen mehr oder weniger bearbeitet, bei der WM auch gerne Reiseleiter-, Dolmetscher- und Technikeraufgaben übernommen. Ich habe im Vorfeld für gute Laune gesorgt und Fritz im Match mit möglichst allem unterstützt, was nötig war, Fachwissen, Einschätzungen, Statistiken, Mineralwasser, einem Textmarker, wenn seiner heruntergefallen ist. Kurzum: Ich habe immer mein Bestes gegeben. So halte ich es im Übrigen auch mit diesen Reisegeschichten. Natürlich verblassen nach fast 20 Jahren die Erinnerungen hier und dort, und so ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, bestimmte Details nachzurecherchieren.