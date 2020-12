Richter soll Sportbund umstrukturieren

Region Nahe

An der hauptamtlichen Spitze des Sportbundes Rheinhessen (SBR) hat es einen Stabwechsel gegeben: Joachim Friedsam, seit 2001 Geschäftsführer des rheinhessischen Dachverbands, ist am 1. Dezember in Rente gegangen. Mit seinem Abschied endet eine Ära bei dem rund 900 Vereine starken Verband. Sein Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter. Thorsten Richter übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle im Haus des Sports in Mainz. Die Abteilungsleitung für die Ressorts Kommunikation und Vereinsentwicklung wird in Zukunft Lena Hornberger betreuen, bisher Abteilungsleiterin Sportjugend.