Kreis Bad Kreuznach

Die Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wird weiter von der Corona-Pandemie überschattet. Bei der SG Nordpfalz gibt es einen Corona-Fall, das Spiel am Sonntag gegen die SG Disibodenberg wurde abgesetzt. Auch bei anderen ist die Verunsicherung groß, viele fragen sich, ob sie in der nächsten Woche noch spielen dürfen, und wie sie verantwortungsbewusst mit der aktuellen Lage umgehen sollen.