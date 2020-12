Kreis Bad Kreuznach

Am 1. März leitete Niklas Stauch noch selbst eine Begegnung der Fußball-Landesliga Ost – das brisante Mainzer Umland-Derby zwischen dem VfB Bodenheim und der TSG Bretzenheim. Eine Woche später unterstützte der 22-jährige Unparteiische aus Hüffelsheim, der für den TuS Roxheim pfeift, an der Seitenlinie einen Jungschiedsrichter bei einer Partie in der Bezirksliga Mainz/ Bingen. Die Einsatzpläne für das darauffolgende Wochenende standen, doch dann erfolgte zunächst die Komplettabsage des Spieltags. Die Saison wurde erst unterbrochen, mittlerweile steht fest, dass es keine Fortsetzung geben wird.