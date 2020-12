Mittelreidenbach

Erst drei Punkte hat der SV Mittelreidenbach in der A-Klasse-Staffel 2 auf dem Konto, obwohl die Leistungen gut genug waren, um die maximal möglichen neun verbucht zu haben. Nur – die Mittelreidenbacher trafen in den beiden ersten Spielen beim SV Oberhausen und gegen den TuS Breitenthal das Tor nicht. Sie vergaben allerbeste Chancen und kassierten hinten jeweils ein Gegentor. Zwei 0:1-Niederlagen standen da, als es in die Partie mit dem TuS Tiefenstein ging. Da platzte der Knoten endlich. Der SVM gewann 4:2 und möchte am Sonntag (15 Uhr) bei der Spvgg Teufelsfels nachlegen.