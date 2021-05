Wann kann wieder mit Kontakt trainiert werden? Diese Frage stellen sich die Amateurkicker in der Region in diesen Tagen immer häufiger, denn es ist bereits Ende Mai, und die neue Saison (offizieller Beginn 1. Juli) wirft ihre Schatten voraus. Es ist auf jeden Fall dank sinkender Inzidenzen Licht am Ende des Tunnels zu erkennen nach sieben Monaten Zwangspause.