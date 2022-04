Sie ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach: Die SG Nordpfalz hat die zurückliegenden beiden Spiele gewonnen. Diese Mini-Serie ist deshalb so bemerkenswert, weil es die ersten Dreier der Nordpfälzer in dieser Saison sind. „So viel machen wir eigentlich gar nicht anders als zuvor“, sagt Mario Jost, einer der beiden Trainer der Nordpfälzer.