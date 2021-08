Neuer Kotrainer: Marquis gehört die Kabine

Sportliche Ziele? Na klar, die hat jeder Verein, auch die SG Monzingen/Meddersheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Doch Markus Rehbein, dem Übungsleiter der Kombinierten, geht es in diesen Tagen um ganz andere Dinge: „Die Spieler müssen erst wieder ein Gefühl fürs Wettkampfspiel entwickeln, vor allem in Bereichen wie Koordination, Timing, aber auch in fußballtechnischen Abläufen.“ In normalen Sommerpausen dient dazu die Vorbereitung. „Wir haben Mitte Mai mit einer Vorbereitung auf die Vorbereitung begonnen. Insgesamt war diese Phase so lange wie noch nie, und trotzdem hat sie nicht ausgereicht“, hat der erfahrene Trainer festgestellt.