Nessels Ehrgeiz ist ungebrochen

Fürfeld

Eine der erfolgreichsten und schillernsten Trainerpersönlichkeiten der Nahe-Region feiert am morgigen Dienstag ihren 60. Geburtstag: Günter Nessel. Seit rund 30 Jahren bildet er Generationen an Spielern aus, lässt sich aber auch gerne von ihnen leiten. „Der Fußball hat mich über all die Jahre geprägt. Das liegt an den vielen Kontakten und Bekanntschaften. Wenn ich durch Bad Kreuznach gehe, treffe ich immer jemanden“, sagt der Coach des A-Klassen-Klubs SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und ergänzt: „Besonders freut es mich aber, wenn ich auf dem Sportplatz auf Jungs treffe, die ich schon selbst trainiert habe, die nun auch Trainer sind und dabei ihr eigenes Ding machen.“