Monzinger ziehen in Aufstiegsrunde ein

Im direkten Duell um den vierten Tabellenplatz der West-Gruppe der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gewann die SG Monzingen/Meddersheim mit 3:1 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach/ Lauschied II. Damit haben sich die Monzinger den letzten verbliebenen Platz in der Aufstiegsrunde gesichert. Das Topspiel der Gruppe ging an den FC Bad Sobernheim, der nach dem 3:0 gegen den FSV Rehborn weiter das Klassement anführt. In der Ost-Gruppe landete indes der TuS Roxheim einen wichtigen Dreier gegen den Tabellennachbarn und Lokalrivalen aus Hargesheim. Dabei gewannen die Roxheimer durch das goldene Tor von Leon Sulzbach in der 85. Minute.