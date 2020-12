Kreis Bad Kreuznach

Das war ein hartes Stück Arbeit: In Waldlaubersheim mühte sich die SG Fürfeld zum dritten Sieg im dritten Spiel. Ebenfalls auf neun Punkte in der Ost-Staffel der Fußball-A-Klasse kommen der TuS Roxheim und der VfL Rüdesheim, die sich im Roxheimer Kerbespiel gegenüberstanden – mit dem besseren Ende für die Gäste. In der West-Gruppe sorgte Spitzenreiter SG Monzingen/Meddersheim mit dem 10:1 bei der SG Nordpfalz für Furore.