Ausnahmezustand herrschte vor 40 Jahren in Nahbollenbach. Ein echtes Finale entschied am 31. Mai 1981 über die Meisterschaft in der A-Klasse. Punktgleich standen sich „auf Klopp“ die Spvgg Nahbollenbach und der SV Göttschied gegenüber. Der Sieger war Meister.