Kreis Birkenfeld

Insgesamt drei Mannschaften haben in den beiden A-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld noch nicht in den Punktspielbetrieb eingegriffen. In Staffel 1 ist das neben dem VfR Baumholder II der SV Nohen, und in Staffel 2 war die SG Kirschweiler/Hettenrodt bei der Saisoneröffnung am vergangenen Wochenende spielfrei. „Komisch“, findet Kirschweilers Trainer Michael Lorenz das: „Die Saison geht los, und du hast spielfrei. Das ist wirklich ungewöhnlich.“ Und Michael Rodenbusch, der Coach des SV Nohen, stellt fest: „Das vor der Saison typische Kribbeln ist auch deshalb bei uns noch nicht da.“