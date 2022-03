In der A-Klasse hat der SV Mittelreidenbach trotz eines 6:3-Erfolgs bei der Spvgg Teufelsfels die Teilnahme an der Aufstiegsrunde verpasst. Denn durch einen 2:1-Sieg beim SV Oberhausen konnte die Spvgg Nahbollenbach Platz vier behaupten und darf daher die Saison in der Aufstiegsrunde fortsetzen.