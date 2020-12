Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 22:09 Uhr

Region Nahe Klubs können Spiele verlegen Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbands hat gestern Abend per Videokonferenz getagt. Dabei wurde entschieden, trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen den Spielbetrieb am Laufen zu halten, solange dies die behördlichen Vorgaben erlauben. Die Staffelleiter werden aber unbürokratisch die Bitten der Vereine umsetzen.